Агенты Козлова отреагировали на интерес со стороны «Краснодара»

Представители полузащитника «Балтики» Данилы Козлова высказались насчет возможного перехода своего клиента в другой российский клуб – «Краснодар».

«Интерес присутствует от разных клубов. Мы совместно с Данилой будем принимать решение относительно его будущего. «Краснодар» - хороший клуб. Но больше пока сказать нечего», - передает слова агентов InFootball «Чемпионат».

В завершившемся сезоне 19-летний полузащитник поучаствовал в 33 поединках «Балтики», записав на свой счет восемь забитых мячей и 12 голевых передач. Контракт футболиста рассчитан до середины 2028 года. Его ценник – 300 тысяч евро.