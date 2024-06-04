«Зенит» интересуется футболистом «Динамо» - названо имя

Руководство петербургского «Зенита» хочет усилить позицию левого латераля после расставания с Данилом Круговым. Футболист продолжит карьеру в столичном ЦСКА.
Как стало известно журналистам Metaratings.ru, в поле зрения «сине-бело-голубых» попали два кандидата. Это защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков и представитель московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев.
Напомним, что по итогам прошлого сезона подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд стали чемпионами Российской премьер-лиги. Также «Зенит» выиграл кубок страны, победив в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
1. " в поле зрения «сине-бело-голубых» попали " - это значит не больше чем кто-то где-то за кружкой
пива вспомнил что такие есть . Это реалистичный вариант .
2. " в поле зрения «сине-бело-голубых» попали " , но если был даже телефонный разговор , то это
иллюстрация полной импотенции менеджмента .
2.1. Надо было выставить своего воспитанника Кругового , чтобы теперь опять позориться на всю
страну переманиванием ничем не лучших ?!
2.2. А им это зачем ? Сидеть под Сантосом ?
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