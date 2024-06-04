«Зенит» интересуется футболистом «Динамо» - названо имя

Руководство петербургского «Зенита» хочет усилить позицию левого латераля после расставания с Данилом Круговым. Футболист продолжит карьеру в столичном ЦСКА.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, в поле зрения «сине-бело-голубых» попали два кандидата. Это защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков и представитель московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

Напомним, что по итогам прошлого сезона подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд стали чемпионами Российской премьер-лиги. Также «Зенит» выиграл кубок страны, победив в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.