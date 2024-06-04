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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой отреагировал на приглашение Абаскаля в «Гранаду»

04 Июня 2024 • 12:13 Комментировать (1)

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера испанской «Гранады».

«Вот с чего должен начинать нефутбольный человек. Пускай учится там - будет хорошая учёба для него. Не удивляет, что его взяли в «Гранаду». Несколько лет может спокойно работать в «Гранаде», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Абакаль был уволен с поста рулевого «Спартака» в середине апреля. Московская команда доигрывала сезон под руководством Владимира Слишковича. «Красно-белые» финишировали в Премьер-лиге на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
04 Июня 2024 в 12:43
ай шпанская гронада вылетила с 20 месца в пердив.. эта все што нуна знаць об уравне шпортага.. А-ха-ха-ха! )))
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