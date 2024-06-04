Мостовой отреагировал на приглашение Абаскаля в «Гранаду»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера испанской «Гранады».
«Вот с чего должен начинать нефутбольный человек. Пускай учится там - будет хорошая учёба для него. Не удивляет, что его взяли в «Гранаду». Несколько лет может спокойно работать в «Гранаде», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Напомним, что Абакаль был уволен с поста рулевого «Спартака» в середине апреля. Московская команда доигрывала сезон под руководством Владимира Слишковича. «Красно-белые» финишировали в Премьер-лиге на пятой строчке.
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