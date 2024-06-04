«Зенит» может купить нападающего «Спартака» за 30 миллионов евро

Петербургский «Зенит» заинтересован в подписании нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

Как стало известно «РБК Спорт», представители «сине-бело-голубых» начали переговоры о потенциальном трансфере 27-летнего футболиста. Отмечается, что сумма отступных в контракте Соболева с «красно-белыми» составляет 30 миллионов евро.

Срок действующего контракта Соболева с московским клубом рассчитан до середины 2026 года. В прошедшем сезоне нападающий поучаствовал в 34 поединках, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и девять результативных передач.