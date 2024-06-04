«Крылья Советов» хотят арендовать форварда «Локомотива»

Гендиректор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о возможной аренде нападающего Никиты Салтыкова из московского «Локомотива».

«Крыльям» будет интересно рассмотреть аренду Салтыкова из «Локомотива», если такая возможность будет», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Салтыков перешел в стан «железнодорожников» прошлой зимой. Футболист заключил с московским топ-клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до 2028 года. До конца прошлого сезона он играл за «Крылья» на правах аренды.

В минувшей игровой кампании Салтыков провел 33 встречи, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.