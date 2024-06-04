Медведев высказался об интересе «Зенита» к Соболеву

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется Соболевым, которого можно будет подписать за 30 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в контракте футболиста со «Спартаком».

«Это слухи, мы их не комментируем, давно уже пора бы привыкнуть», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.