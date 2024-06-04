Головин: «Слуцкий многое в меня вложил»

Полузащитник «Монако» Александр Головин, ранее выступавший за ЦСКА, высказался об известном российском тренере Леониде Слуцком, который сейчас работает в Китае, где возглавляет «Шанхай Шеньхуа».

«Он многое в меня вложил. В ЦСКА у нас была сначала общая теория, а потом Леонид Викторович ещё час объяснял мне моменты. Со Слуцким рядом сидели Вася и Лёха Березуцкие. У нас тогда был просто потрясающий коллектив!» — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Головин защищал цвета ЦСКА в период с 2014 по 2018 год. В составе «армейцев» российский футболист успел стать чемпионом России. Сейчас полузащитник является одним из лидеров «Монако» и оценивается в 30 миллионов евро.