Агент Кади высказался о возможном переходе бразильца из «Краснодара» в «Карабах»

Хелсио Роберто Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади, высказался о возможном переходе своего клиента в «Карабах».

Ранее сообщалось, что «быки» готовы отпустить 28-летнего футболиста, если получат выгодное предложение. Сам Кади хотел бы вернуться в азербайджанский клуб, за который уже выступал ранее.

«Не хочется комментировать слухи. У Кади контракт с «Краснодаром» ещё на два года», — приводит слова агента Metaratings.

В минувшем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3,5 миллиона евро.