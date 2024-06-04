Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении Владимира Федотова.

- Вчера ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Как восприняли эту новость?

- Уже продолжительное время ходили слухи о возможной отставке. Не считаю такое решение руководства неожиданным. Насколько я понимаю, руководство клуба ставило задачу быть как минимум в тройке и удачно выступить в Кубке России. Ни того, ни другого добиться не удалось, поэтому и было принято такое решение.

- Роман Бабаев, комментируя отставку тренера, сказал, что команде нужна перезагрузка, новые эмоции, новые идеи. Федотов не мог этого дать?

- Я так понимаю, что для перезагрузки необходимо усиливать состав команды. Этого не было сделано в прошлом году. Именно с этого надо начинать, чтобы эффективно конкурировать с остальными клубами РПЛ, претендующими на титул.

- Это же вопрос не к Федотову, а к менеджменту ЦСКА.

- Я к этому и веду. Тренер всегда оказывается крайним. При этом необходимо посмотреть, а все ли вы сделали для того, чтобы тренер мог работать эффективно? Да, у Федотова были трения с футболистами, которые оказались в «Спартаке», «Динамо», но вы же поддержали это решение. Освободившиеся места надо было заполнить качественными легионерами, и тогда можно было бы спросить с тренера.

- При Федотове ЦСКА выиграл Кубок России и серебро чемпионата. Как оцениваете такие достижения?

- Это хорошие достижения за два сезона работы. Можно взять остальные московские команды и посмотреть, кто за эти два года добился такого же результата. Тогда все станет очевидно.

- Сейчас все активно обсуждают нового главного тренера. Вы бы хотели видеть на этой позиции легионера или российского специалиста?

- Я больше склоняюсь к российскому тренеру.

- То есть кандидатуру Николича, которого сейчас называют главным претендентом на освободившуюся должность, вы бы не поддержали?

- Если у него не будет качественного усиления, он не сможет ничего поменять. Как и любой другой специалист. Сначала надо создать тренеру условия, а потом спрашивать с него за результат.

- Перестройка игры ЦСКА необходима?

- Были шероховатости. Команда много очков потеряла, ведя в счете. Если хотя бы половину этих очков взять, то ЦСКА был бы в тройке. Этим и отличается тренерская работа - надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. «Армейцам» нужно было играть более прагматично. Это уже нехватка опыта и ресурса команды.

- Каким видите будущее Федотова? В РПЛ он найдет работу?

- В ближайшее время вряд ли, а вот после старта чемпионата, если в какой-то команде начнутся проблемы, то он точно будет одним из кандидатов.

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Елена Григорьевская