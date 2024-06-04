Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

- Вчера ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Как восприняли эту новость?

- Это неожиданно, но, зная Бабаева и Гинера, я понимаю, что люди разбираются в футболе и хотят хороших результатов.

- Многим не нравилась игра, которую показывали «армейцы».

- Результат исходит от качества игры. Может, руководству не понравился ни результат, ни игра в большинстве матчей.

- Роман Бабаев, комментируя отставку Федотова, сказал, что команде нужна перезагрузка, новые эмоции, новые идеи. Согласны?

- Как я сказал, считаю, Бабаева и Гинера очень большими спортивными функционерами, которые хорошо разбираются в футболе. Раз Роман Юрьевич так сказал, я ему полностью доверяю.

- При Федотове ЦСКА выиграл Кубок России и серебро чемпионата. Как оцениваете такие достижения?

- Это хорошее достижение. ЦСКА всегда должен бороться за тройку. За пятерку уж точно. Плюс за кубок. Эта команда всегда ставит большие цели, потому что в ней собраны сильные игроки. Они всегда хотят большего. Есть Акинфеев, который тоже разбирается в футболе и тренировочном процессе. Думаю, Бабаев и сам знает, как все должно происходить в футболе. Поэтому я просто жду, кто будет следующим тренером, чтобы понять, что мы увидим в следующем сезоне.

- Пишут, что главный кандидат на место Федотова – Николич.

- Еще писали про Ивича и Игнашевича. Я думаю, что рисковать и ставить Игнашевича руководство клуба не будет, учитывая, что нужен результат. Поэтому придет или Николич, или Ивич. Больше шансов у Николича, я считаю.

- Если придет Николич, мы увидим перестройку игры у «армейцев»?

- Конечно. Новый тренер, когда приходит, старается немного перестроить команду под свои требования, но как всегда на все влияет результат. Его нужно дать уже в первых матчах, потому что никто долго ждать не будет.

- Новых приобретений ждете?

- Наверняка кого-то купят. ЦСКА всегда отличался грамотными и точечными трансферами. Здесь будет такой же подход, и купят, кого надо.

- Каким видите будущее Федотова? В РПЛ он найдет работу?

- Будет тяжеловато, но я думаю, найдет. Он уже доказал, что умеет добиваться результата, но в последнем сезоне что-то пошло не так.

Реклама

Елена Григорьевская