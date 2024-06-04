Шикунов — о Тюкавине: «Хватит валять дурака, пусть едет в Европу»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в один из европейских клубов.

Эксперт считает, что 21-летний футболист имеет всё необходимое для выступлений в Европе.

«У Тюкавина есть опция в контракте, что он может уйти только за границу. Я уверен, что «Зенит» бы давно его выкупил. Ему надо туда ехать, всё для этого есть у человека. Хватит дурака валять, пусть едет», — цитирует Шикунова Metaratings.

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.