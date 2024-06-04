Ивич готов вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич готов вернуться в Россию.

Как сообщает «РБ Спорт», несмотря на наличие предложений из Европы, сербский специалист хотел бы вновь поработать в одном из российских клубов.

Напомним, Ивич был уволен из «Краснодара» в марте этого года после вылета «быков» из Кубка России от подмосковных «Химок». На посту наставника южан серба сменил Мурад Мусаев, завершивший минувший сезон на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отстав от первого «Зенита» лишь на одно очко.

Отметим, что Ивич также успел поработать в «Маккаби» из Тель-Авива, английском «Уотфорде» и греческом ПАОКе.