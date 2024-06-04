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Агент Миранчука: «Интерес «Зенита»? Не будем гадать»

04 Июня 2024 • 10:26 Комментировать
Зенит
2:1
Ростов

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 28-летний Миранчук может пополнить состав «Зенита» на правах свободного агента. В услугах российского футболиста заинтересован лично наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Интерес «Зенита»? Не будем гадать, всё в силах и по воле разума футболиста», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В минувшем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

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Локомотив Москва Зенит Антон Миранчук Вадим Шпинёв ещё теги

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