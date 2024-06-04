Агент Миранчука: «Интерес «Зенита»? Не будем гадать»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 28-летний Миранчук может пополнить состав «Зенита» на правах свободного агента. В услугах российского футболиста заинтересован лично наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Интерес «Зенита»? Не будем гадать, всё в силах и по воле разума футболиста», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В минувшем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.