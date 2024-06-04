Тренер «Зенита» Семак: «От побед невозможно устать»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о гегемонии своей команды в чемпионате России. «Сине-бело-голубые» шесть сезонов подряд выигрывают золотые медали.
«От побед невозможно устать, тем более, когда они достаются так тяжело. Сколько у нас было матчей, когда мы проигрывали по ходу - всё складывалось против нас. Команда старается показывать игру», - передает слова главного тренера команды «Чемпионат».
Напомним, что «Зенит» вырвал чемпионство в последнем туре Российской премьер-лиге. Кроме того, команда Семака в суперфинале Кубка России переиграла калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
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