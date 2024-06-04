Гасилин: «Семак — ключевая фигура в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

Напомним, «Зенит» стал победителем прошедшего розыгрыша чемпионата России, выиграв свой шестой титул подряд. По мнению Гасилина, ключевую роль в успехах петербургской команды играет именно Семак.

«Сергей Богданович Семак — ключевая фигура в «Зените». И мы давно не помним, когда столь долго тренер с российским паспортом руководит грандом российского футбола», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. С тех пор он шесть раз выиграл чемпионат России и дважды стал обладателем Кубка страны.