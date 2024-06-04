Радимов рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы со «Спартаком» и «Зенитом»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а сейчас футбольный эксперт Владислав Радимов советует московскому ЦСКА усилиться перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги.

«Чтобы бороться с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо» и «Краснодаром», ЦСКА, как нужно качественное усиление состава. И я говорю не о стартовом составе, а о скамейке», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в понедельник, 3 июня, ЦСКА объявил об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера команды. По итогам минувшего сезона чемпионата России «армейцы» финишировали лишь на шестой строчке.