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Остойич: «Я хочу помогать «Балтике» вне зависимости от того, где она выступает»

04 Июня 2024 • 09:54 Комментировать
Балтика
1:3
Локомотив Москва

Защитник «Балтики» Иван Остойич заявил, что готов остаться в калининградском клубе, несмотря на вылет в Мелбет-Первую лигу.

«Я хочу помогать клубу вне зависимости от того, где он выступает. Навсегда с «Балтикой», — цитирует Остойича «РИА Новости Спорт».

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России «Балтика» завершила на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. Также команда из Калининграда сумела дойти до Суперфинала Кубка России, где уступила петербургскому «Зениту».

В прошедшем сезоне Остойич провёл за «Балтику» 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.

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Балтика Иван Остойич

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