Остойич: «Я хочу помогать «Балтике» вне зависимости от того, где она выступает»

Защитник «Балтики» Иван Остойич заявил, что готов остаться в калининградском клубе, несмотря на вылет в Мелбет-Первую лигу.
«Я хочу помогать клубу вне зависимости от того, где он выступает. Навсегда с «Балтикой», — цитирует Остойича «РИА Новости Спорт».
Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России «Балтика» завершила на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. Также команда из Калининграда сумела дойти до Суперфинала Кубка России, где уступила петербургскому «Зениту».
В прошедшем сезоне Остойич провёл за «Балтику» 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.
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