Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Головин оценил шансы Чалова играть в «Монако»

04 Июня 2024 • 09:40 Комментировать

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о возможном переходе в свою команду нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Считаю, что Федя был бы конкурентоспособным в составе «Монако». Знаю его футбольные качества, характер. Думаю, он бы поборолся за место в основе», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-Экспресса».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний форвард провел 29 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт Фёдора с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако ЦСКА Москва Александр Головин Фёдор Чалов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов Модрич обратился к Кроосу после последнего матча за «Реал» Бэйл назвал лучшего игрока в истории Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика
Спортивные новости
Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июня
10:54 · Россия. Премьер-лига
Шикунов — о Тюкавине: «Хватит валять дурака, пусть едет в Европу»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Ивич готов вернуться в РПЛ
10:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука: «Интерес «Зенита»? Не будем гадать»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» Семак: «От побед невозможно устать»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Семак — ключевая фигура в «Зените»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы со «Спартаком» и «Зенитом»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Остойич: «Я хочу помогать «Балтике» вне зависимости от того, где она выступает»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Головин оценил шансы Чалова играть в «Монако»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Дам Станковичу в «Спартаке» максимум год»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Головин назвал российского футболиста, который может играть до 60 лет
09:29 · Россия. Премьер-лига
Головин высказал мнение о вратаре ЦСКА Акинфееве
09:24 · Россия. Премьер-лига
Дюков — о Дзюбе: «Это яркий футболист, надеюсь, Артём найдёт новый клуб»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что ЦСКА должен возглавить Игнашевич
08:59 · Россия. Премьер-лига
Головин: «Сафонову будет сложно в «ПСЖ»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказал мнение о сезоне «Зенита»
Все новости
Рекомендуем