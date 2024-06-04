Головин оценил шансы Чалова играть в «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о возможном переходе в свою команду нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Считаю, что Федя был бы конкурентоспособным в составе «Монако». Знаю его футбольные качества, характер. Думаю, он бы поборолся за место в основе», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-Экспресса».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний форвард провел 29 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт Фёдора с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.