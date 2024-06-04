Селюк: «Дам Станковичу в «Спартаке» максимум год»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

Селюк признался, что не верит в успех сербского специалиста в московском клубе.

«Станкович был очень хорошим футболистом, но не думаю, что он будет таким же тренером. Дам ему в «Спартаке» максимум год. А так, до зимы увидим, что это ошибка», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, ранее Станкович возглавлял «Црвену Звезду» и «Ференцварош», успев трижды выиграть чемпионат Сербии и один раз стать чемпионом Венгрии.

Минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а также сумел дойти до финала Кубка России (Пути регионов), где уступил калининградской «Балтике».