Головин назвал российского футболиста, который может играть до 60 лет

Российский полузащитник Александр Головин, который выступает в чемпионате Франции за «Монако», высказался о футбольном долголетии вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева. 38-летний голкипер продлил контракт с «армейцами» до 2026 года.

«Акинфеев не перестает удивлять. Все его сэйвы уже кажутся обыденностью. Мне кажется, он может и до 60 доиграть», - передает слова Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев всю свою профессиональную карьеру провел в ЦСКА. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги вратарь провел 25 поединков и пропустил 34 мяча. «Армейцы» финишировали на шестом месте в турнирной таблице.