Головин высказал мнение о вратаре ЦСКА Акинфееве

Хавбек национальной сборной России и «Монако» Александр Головин в разговоре с журналистами поделился мнением о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.
«Игорь - настоящая легенда! Очень рад, что он до сих пор защищает цвета «армейцев». Всегда в отличной форме. Акинфеев заиграл бы в любом европейском клубе. Если бы этого очень сильно захотел», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».
Ранее было объявлено, что 38-летний вратарь пролонгировал сотрудничество с «армейским» клубом на два года. Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА.
В минувшем сезоне чемпионата России голкипер сыграл 25 матчей и пропустил 34 гола.
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