Головин высказал мнение о вратаре ЦСКА Акинфееве

«Игорь - настоящая легенда! Очень рад, что он до сих пор защищает цвета «армейцев». Всегда в отличной форме. Акинфеев заиграл бы в любом европейском клубе. Если бы этого очень сильно захотел», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».