Дюков — о Дзюбе: «Это яркий футболист, надеюсь, Артём найдёт новый клуб»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который в скором времени официально покинет «Локомотив».

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист может продолжить карьеру в медийной команде «Родина Медиа».

«Это яркий футболист, который многое сделал для развития российского футбола, и очень яркая медийная персона. Надеюсь, что Артём найдёт новый клуб в российском футболе», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 2,8 миллиона евро.