Тарханов считает, что ЦСКА должен возглавить Игнашевич

Известный российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что новым главным тренером ЦСКА после ухода Владимира Федотова должен стать Сергей Игнашевич.

Напомним, в прошедшем сезоне Игнашевич возглавлял «Балтику», вместе с которой вылетел в Мелбет-Первую лигу.

«Нужно брать Игнашевича. Надо поддерживать своих. Серёжа — «армеец», большую часть футбольной жизни провёл в ЦСКА. Хорошо проявил себя в «Балтике», создав хороший коллектив», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Отметим, что, будучи игроком, Игнашевич выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2018 год. В составе «армейцев» защитник успел стать пятикратным чемпионом России.