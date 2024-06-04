Головин: «Сафонову будет сложно в «ПСЖ»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился мнением о потенциальном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Матвей однозначно заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе. Когда приезжаю в сборную, сразу вижу его высокий уровень. Но понятно, что в «ПСЖ» ему будет сложно», - передает слова Головина «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что Сафонов может подписать с парижским грандом пятилетнее трудовое соглашение. Сумма возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро. В минувшем сезоне Матвей вместе с «Краснодаром» стал вице-чемпионом РПЛ.