Мостовой высказал мнение о сезоне «Зенита»

«Не могу сказать, что кто-то был прямо явный лидер, все решилось на последнем отрезке. В этом году мы все выиграли, а до этого у нас было огромное преимущество, а Кубок не дожимали. Для меня это вообще первый кубок», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».