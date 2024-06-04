Мостовой высказал мнение о сезоне «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о выступлении «сине-бело-голубых» в прошлом сезоне.
«Не могу сказать, что кто-то был прямо явный лидер, все решилось на последнем отрезке. В этом году мы все выиграли, а до этого у нас было огромное преимущество, а Кубок не дожимали. Для меня это вообще первый кубок», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».
Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда вырвала золотые медали в последнем туре Премьер-лиги. Также питерцы выиграли Кубок страны, одолев в финале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
Бан пользователя