«Спартака» потеряет 500 тысяч евро из-за Бонгонды

Руководство московского «Спартака» выплатит испанскому «Кадису» дополнительные полмиллиона евро за трансфер полузащитника Тео Бонгонды. Об этом рапортуют журналисты El Desmarque.

500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонуса за то, что футболист провел более 50 процентов поединков в составе «красно-белых» в минувшем сезоне.

Бонгонда пополнил ряды «Спартака» летом прошлого года. Игрок подписал с российским топ-клубом трудовое соглашение до середины 2027 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.