Юран: «Личка – лучший тренер РПЛ? Это бред»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о непопадании наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака в число лучших тренеров сезона РПЛ.

«Семак сделал требл. А он даже не оказался в тройке лучших тренеров по итогам сезона. Личка на первом месте! Как это понимать? Я прекрасно к нему отношусь, но за что он стал лучшим? Бред!» - передает слова специалиста «Советский спорт».

Напомним, что «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. На втором месте финишировал «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо». Кроме того, в минувший уик-энд питерцы выиграли кубок России, одолев в финале «Балтику» (2:1).