Круговой прокомментировал уход из «Зенита»

Защитник Данил Круговой высказался относительно своего ухода из петербургского «Зенита». У футболиста истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми»,
«Спасибо каждому, с кем делил раздевалку - моим партнёрам по команде, персоналу, работникам офиса, стадиона, руководству. Спасибо за веру в меня и мои силы, но это футбол. Цикл завершился!» - гласит сообщение игрока в социальных сетях.
Напомним, что Круговой продолжит карьеру в московском ЦСКА. В минувшем сезоне 26-летний защитник провел 12 матчей за «Зенит» в чемпионате России, в которых отметился результативной передачей.
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