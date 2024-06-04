Круговой прокомментировал уход из «Зенита»

«Спасибо каждому, с кем делил раздевалку - моим партнёрам по команде, персоналу, работникам офиса, стадиона, руководству. Спасибо за веру в меня и мои силы, но это футбол. Цикл завершился!» - гласит сообщение игрока в социальных сетях.