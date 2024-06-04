ЦСКА обратился к бывшему тренеру Федотову

Пресс-служба московского ЦСКА обратилась к бывшему главному тренеру команды Владимиру Федотову со словами благодарности.

«Спасибо за все!» - говорится в публикации пресс-службы столичного клуба.

Напомним, что специалист руководил «армейским» коллективом с лета 2022 года. При Федотове ЦСКА стал обладателем кубка страны в прошлом году.

В минувшем сезоне московский коллектив неудачно выступил в Российской премьер-лиге, заняв лишь шестое место в турнирной таблице. Столичная команда набрала 48 баллов после 30 туров.

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