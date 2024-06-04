Болельщики ЦСКА эмоционально обратились к Федотову

«Владимир Валентинович, спасибо за всё! За открытость и честность, небезразличность во многих вопросах, за те эмоции, что подарили нам. За трофей в прошлом году! Мы говорим вам спасибо!» - говорится в сообщении фанатов «армейского» клуба.