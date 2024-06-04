Болельщики ЦСКА эмоционально обратились к Федотову

Болельщики московского ЦСКА опубликовали прощальный пост после отставки Владимира Федотова с поста главного тренера команды.
«Владимир Валентинович, спасибо за всё! За открытость и честность, небезразличность во многих вопросах, за те эмоции, что подарили нам. За трофей в прошлом году! Мы говорим вам спасибо!» - говорится в сообщении фанатов «армейского» клуба.
Напомним, что Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством команда стала победителем Кубка России в прошлом году. В минувшем сезоне московский коллектив финишировал на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
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