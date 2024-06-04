ЦСКА пригласил на просмотр нового защитника

Защитник Эльхаджи Мамаду Сиссе пройдет просмотр в московском ЦСКА. Об этом рапортуют журналисты Africafoot. Он будет находиться на тренировочной базе «армейского» клуба в течение нескольких недель. По итогам просмотра будет принято решение относительно будущего африканца.

Ранее Сиссе отметился выступлениями за сенегальские команды «Теунгет» и «Дамаген».

ЦСКА в минувшем сезоне Российской премьер-лиги финишировал на шестом месте, набрал 48 баллов в 30 турах. В понедельник, 3 июня, было объявлено об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера команды.