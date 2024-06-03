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Круговой рассказал, почему видит себя в ЦСКА основным игроком

03 Июня 2024 • 23:43 Комментировать

Данил Круговой этим летом перейдёт на правах свободного агента из питерского «Зенита» в столичный ЦСКА. 26-летний защитник рассказал, почему видит себя игроком основного состава армейского клуба.

«У них слева играют то правша Гайич, то центральный защитник Агапов. Профильных левых защитников, поэтому думаю, я пригожусь. Главное, чтобы была здоровая конкуренция», - говорит Круговой Sport24.

Ранее Круговой конкурировал в «Зените» с Дугласом Сантосом. Данил признался, что с опытным бразильцем и одним из лидеров клуба ему практически не удавалось конкурировать.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Данил Круговой
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