Круговой рассказал, почему видит себя в ЦСКА основным игроком

Данил Круговой этим летом перейдёт на правах свободного агента из питерского «Зенита» в столичный ЦСКА. 26-летний защитник рассказал, почему видит себя игроком основного состава армейского клуба.

«У них слева играют то правша Гайич, то центральный защитник Агапов. Профильных левых защитников, поэтому думаю, я пригожусь. Главное, чтобы была здоровая конкуренция», - говорит Круговой Sport24.

Ранее Круговой конкурировал в «Зените» с Дугласом Сантосом. Данил признался, что с опытным бразильцем и одним из лидеров клуба ему практически не удавалось конкурировать.