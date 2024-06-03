Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Владимира Федотова с должности главного тренера московского ЦСКА.

- Работу Федотова в ЦСКА можно оценить только положительно. У него был хороший штаб с компетентными специалистами. Фоменко, как я понимаю, футбольный человек, с ребятами общается поближе.

Федотов, наверно, любит себя и свою работу, хочет добиваться результата. Поэтому он был недоволен отсутствием толковых приобретений. А если нет людей, то ничего не изменишь, как бы ты ни старался.

Трудно требовать результат, когда такая скамейка. Там надо было не тренера менять, а конкуренцию создавать, омолаживать команду, свежую струю вводить. Федотов понял, что с этими людьми ничего не добьёшься, – заключил Чугунов.

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