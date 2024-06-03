Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале пишет о возможном варианте будущего полузащитника Александра Коваленко, нерегулярного игрока «Зенита». По его информации, хавбек может оказаться в самарских «Крыльях Советов», где уже играл.

«Зенит» рассматривает вариант с арендой. Если в договоре не будет права выкупа, то зарплату игроку станут платить питерцы», - поясняет Карпов.

Ранее рулевой «Крыльев» Игорь Осинькин сообщал, что хотел бы видеть в своей команде Коваленко.

У 20-летнего футболиста печальная статистика: в шести матчах чемпионата России в минувшем сезоне он сыграл всего 60 минут.