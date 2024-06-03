Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщает, что ставший свободным агентом полузащитник Антон Миранчук может пополнить ряды питерского «Зенита». В чемпионе России его хочет видеть непосредственно главный тренер – Сергей Семак.

«Антона хочет видеть в команде Семак. Последние недели стороны обсуждали трансфер, но сейчас переговоры на паузе. В высшем руководстве «Зенита» нет единого мнения по этому вопросу», - поясняет инсайдер.

Как добавляет Карпов, сложность потенциального трансфера может быть связана с негативным опытом трёхлетней давности.

«В 2021 году питерцы узнали, что Миранчук травмирован, когда уже были близки к завершению сделки. Они подумали, что их пытались обмануть», - заключил Карпов.