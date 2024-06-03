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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук может бесплатно пополнить «Зенит» слухи

03 Июня 2024 • 22:51 Комментировать (2)

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщает, что ставший свободным агентом полузащитник Антон Миранчук может пополнить ряды питерского «Зенита». В чемпионе России его хочет видеть непосредственно главный тренер – Сергей Семак.

«Антона хочет видеть в команде Семак. Последние недели стороны обсуждали трансфер, но сейчас переговоры на паузе. В высшем руководстве «Зенита» нет единого мнения по этому вопросу», - поясняет инсайдер.

Как добавляет Карпов, сложность потенциального трансфера может быть связана с негативным опытом трёхлетней давности.

«В 2021 году питерцы узнали, что Миранчук травмирован, когда уже были близки к завершению сделки. Они подумали, что их пытались обмануть», - заключил Карпов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Антон Миранчук
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Комментарии (2) Все комментарии
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Cruyff
03 Июня 2024 в 22:58
Зенит превращается в Ювентус тот в последнее время всё собирал не нужный хлам из всей Европы и превратился в середняка серии А Зенит тоже весь хлам из РПЛ готов подписывать
Cruyff
03 Июня 2024 в 22:56
ещё один Ахметов зачем??? ужас есть молодой перспективный Козлов а этот вечный лавочник Локо толку не будет никогда
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