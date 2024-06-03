Марко Николич, бывший сербский наставник московского «Локомотива», скорее всего, возглавит московский ЦСКА.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, серб в понедельник прилетал в Москву. Он подумал над предложением «армейцев» и решил принять новый вызов в карьере в уже знакомой ему стране.

«Если бы серб не принял условия ЦСКА, Федотов остался бы на посту главного тренера», - отмечает телеканал.

Напомним, что последним местом работы Николича был «Шабаб Аль-Ахли», клуб из ОАЭ.

Вечером 3 июня ЦСКА официально объявил о прекращении сотрудничества с Владимиром Федотовым, бывшим главным тренером клуба.