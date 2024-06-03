«Прям реально другой уровень»: Круговой назвал самого топового легионера «Зенита»

Данил Круговой, бывший защитник питерского «Зенита» порассуждал о легионерах клуба, которыми славится чемпион России последних шести лет. И выделил одного из них.

«Малком был прям топовым, реально другой уровень. Техничен, восхитительно играет корпусом — если зад поставит, не подберешься. Было приятно расти, играя против него на тренировках», - говорит Круговой для Sport24.

Малком Филипе ныне играет в Саудовской Аравии за лучший на данный момент клуб этой страны – «Аль-Хиляль».

Также Круговой отметил своего конкурента в лице Дугласа Сантоса.

А вот Клаудиньо и Маркус Вендел, полагает Данил, уже просто «пересидели» в «Зените».