Круговой год назад мог уйти в греческий топ-клуб на замену Марсело

Данил Круговой, бывший защитник питерского «Зенита» в прошлом календарном году мог перейти в один из сильнейших греческих клубов – «Олимпиакос» из Пирея. Об этом он сам заявил в интервью.

«Зенит» не хотел меня продавать. В 2023 году мной интересовался «Олимпиакос». Там тогда был Марсело, но он уже старел и его не собирались продлевать. Но трансфер не случился — были свои нюансы, нефутбольные», - вспоминает Круговой для Sport24.

Напомним, что этим летом Данил бесплатно присоединится к московскому ЦСКА в статусе свободного агента. 26-летний футболист не стал продлевать контракт с «Зенитом».

Круговой: «Конкурировать с Сантосом было невозможно, всегда играет он»