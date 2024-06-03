Известный испанский клуб «Гранада» в скором времени объявит о назначении бывшего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера команды. Такой новостью делится AS.

Непредвиденных обстоятельств случиться не должно, на кандидатуре Абаскаля остановился непосредственно спортивный директор клуба.

«Гранада» по итогу сезона в Примере вылетела в Сегунду. Клуб занял в элитном испанском дивизионе всего лишь 20-е место турнирной таблицы и набрав в свой актив 21 балл.

Абаскаль был уволен из «Спартака» в середине минувшего апреля за неудовлетворительные результаты.