Грушевский: «Не было ощущения, что штаб Федотова устал или разочаровался»

Михаил Грушевский, известный болельщик столичного ЦСКА отреагировал на последние новости из стана «армейцев». Пост главного тренера команды покинул Владимир Федотов.

«Сочувствую тренерскому штабу. У меня не было ощущения, что они как-то устали или разочаровались в своей работе в ЦСКА. Для чистоты эксперимента предпочёл бы увидеть третий сезон Федотова у руля ЦСКА», - добавил Грушевский для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Федотов возглавлял ЦСКА на протяжении двух сезонов. В сезоне первом ЦСКА при нём смог завоевать серебро РПЛ и Кубок России. Однако во втором сезоне клуб финишировал лишь третьим.