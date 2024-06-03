Круговой: «Конкурировать с Сантосом было невозможно, всегда играет он»

Данил Круговой, защитник, переходящий из «Зенита» в московский ЦСКА рассказал, почему за несколько лет в питерском клубе он так и не смог закрепиться в своей команде в основном составе.

«Объективно, мой конкурент — Дуглас Сантос. С ним очень сложно соперничать, что бы я ни делал — играл все равно он. Я был вторым. Мне 26, хочу играть в футбол, а не сидеть на замене», - говорит Круговой Sport24, добавляя, что в ЦСКА он перешёл на меньшую зарплату, чем получал бы в «Зените».

Дуглас Сантос, помимо основного варианта Сергея Семака в обороне, является ещё и капитаном и одним из лидеров «Зенита».

Ранее Круговой рассказал, чем проставляются на день рождения в клубе Второй российской лиги.