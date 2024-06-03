Чемпион России последних шести сезонов и обладатель Кубка России-2023/24, питерский «Зенит» официально отправился в отпуск. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».

В отпуске команда пробудет чуть более трёх недель, до 26 июня. А уже после начнёт подготовку к новому сезону.

«Информация о матчах в рамках летних тренировочных сборов будет опубликована дополнительно», - отметили в питерском клубе.

«Зенит» по итогу очередного успешного сезона завоевал три трофея – Кубок чемпионов РПЛ, Кубок России, а также Суперкубок России – в июле 2023 года был обыгран столичный ЦСКА.