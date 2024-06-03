Газизов: «Агаларов вряд ли перейдёт к нам, но всё возможно»

Шамиль Газизов, гендиректор махачкалинского «Динамо» высказался о шансах перехода в клуб из столицы Дагестана Гамида Агаларова. Этот игрок ныне выступает в «Ахмате», но забивает не так как в былые уфимские времена.

«Гамид нам интересен. Он дагестанец, очень хороший нападающий. Но есть экономическая составляющая вопроса. Вряд ли он будет у нас, но всё возможно», - говорит Газизов для Metaratings.

Как добавил функционер, ситуацию усложняет то, что у Агаларова действующий контракт с «Ахматом».

Напомним, динамовцы завоевали право играть в РПЛ в будущем сезоне, клуб занял второе место в рамках Мелбет-Первой лиги.