Круговой рассказал, чем игроки проставляются в клубе Второй лиги

Данилу Круговому, будущему защитнику ЦСКА пришлось провести минувшую весну в «Зените-2». Этот клуб выступает в рамках Второй лиги.

Данил рассказал, чем проставляются в дубле «Зенита» в честь таких важных событий жизни как, например, день рождения, дебютный гол или матч.

«Простава всегда одна — пицца, ещё со времен Радимова осталось. Я за свой гол тоже поляну пиццей накрывал, только еще напитки добавил», - говорит с улыбкой Круговой Sport24.

Ранее Круговой рассказал, что его не отпустили на весну в ЦСКА в рамках аренды из-за принципиальности функционера «Зенита» Александра Медведева.