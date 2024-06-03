«Зенит» объявил об уходе Васютина

Александр Васютин, который был вратарём петербургской команды, покинул клуб.

Петербургский клуб в своих социальных сетях сообщил о расставании с 29-летним голкипером и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Ранее была информация, что в услугах вратаря заинтересован «Ростов» и ряд других российских клубов.

Васютин – воспитанник «Зенита», контракт футболиста с петербургской командой действовал до 30 июня этого года, а трансферная стоимость Васютина оценивается в 400 тысяч евро. В минувшем сезоне футболист принял участие в пяти матчах, в которых дважды смог сохранить свои ворота «сухими».