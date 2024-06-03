Названы два имени, которые инициировали отставку Федотова из ЦСКА

Известны два имени, которые стали инициаторами отставки главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова.
По информации «Чемпионата», это были Роман Бабаев и Евгений Гинер, два важнейших человека в структуре армейского клуба.
«Вопросы во взаимоотношениях с руководством были из-за селекции (тренер заблокировал покупки нескольких игроков), и из-за взглядов на будущий футбол ЦСКА в целом», - отмечает источник портала.
Отмечается и то, что Федотова было сложно «убрать» из клуба, пока был результат, а именно серебро РПЛ в прошлом сезоне и Кубок России. Но по итогу минувшего сезона результат пропал.
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