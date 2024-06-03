Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

- ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Для вас это неожиданность?

- Логика в этом есть. Обладая таким хорошим составом, надо давать результат. А «армейцы» заняли шестое место. Куда это годится? В команде происходит регресс. Футболисты теряют свою квалификацию. То физика не в порядке, то техника подводит, то тактика не та. Поэтому руководство приняло правильное решение.

- Кого хотели бы видеть у руля команды?

- Я бы рекомендовал Игнашевича. Несмотря на результаты «Балтики», мне кажется, он грамотный тренер. Тем более, свой. Он понимает, как надо играть в обороне. А это важно.

- Пишут, что главный кандидат на место Федотова – Николич. Как вам такой вариант?

- Неплохое решение. Он говорит по-русски, знает нашу лигу. Он может помочь.

- При Федотове ЦСКА выиграл Кубок России и серебро чемпионата. Как оцениваете такие достижения?

- Это было на старом багаже. Сейчас нужен тренер, который повысит квалификацию команды и игроков. ЦСКА нужны новшества, и выбор нового наставника будет иметь очень большое значение для клуба.

- Роман Бабаев, комментируя отставку Федотова, сказал, что команде нужна перезагрузка, новые эмоции, новые идеи. Согласны?

- Конечно. Все правильно. Нужно расставить всех на своих местах, наладить игру в обороне.

- Вы назвали кандидатуру Игнашевича, но у него нет опыта работы в топ-клубах. Он потянет уровень ЦСКА?

- «Зенит» в свое время взял Семака без такого же опыта.

- В «Зените» другие финансовые возможности и уровень игроков.

- Согласен. Там селекция здорово работает, и клуб может много денег тратить на покупки. А мы опять будем рисковать. Николич - неплохой тренер, но я бы взял Игнашевича. Ему бы все помогали. Он же свой и уже поработал в РПЛ. «Балтика» при нем неплохо играла.

- Если придет Николич, мы увидим перестройку игры у «армейцев»?

- Да, он будет перестраивать игру. В обороне вообще была партизанщина, когда каждый играл за себя. Ничего не получалось, потому что не было страховки. Играли спустя рукава, безграмотно. Кроме того, команде надо прибавлять в нападении. Чалова надо продавать, пока не поздно. Надеюсь, при Николиче, если он придет, команда будет смотреться совсем по-другому.

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Елена Григорьевская