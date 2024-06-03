Круговой – о ссылке в дубль «Зенита»: «Медведев пошёл на принцип»

Данил Круговой минувшей зимой стал одним из самых обсуждаемых российских игроков. А дело в том, что он подписал контракт с ЦСКА будучи игроком «Зенита». Из-за этого Данила «сослали» в дубль команды, который выступает лишь во Второй лиге Б.

«Мне было неприятно. Но Иваныч [Александр Меведев] пошел на принцип», - говорит Круговой Sport24.

Как вспомнил футболист, Сергея Семака, главного тренера «Зенита» и самого Медведева очень удивило том, что Круговой тайно вёл переговоры с ЦСКА. Поэтому не отпускать игрока в московский клуб зимой было делом принципа. В итоге Круговой так и провёл весну во Второй лиге.