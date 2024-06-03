Круговой: «С «Зенитом» новый контракт мы обсуждали полтора года»

Данил Круговой летом 2024 года покидает питерский «Зенит» и переходит в ЦСКА. Защитник рассказал, что новый так и не состоявшийся контракт с питерцами он обсуждал аж полтора года, однако сторонам так и не удалось прийти к консенсусу.

«Они шли аж 18 месяцев, но были вялотекущими — до обсуждения цифр мы, вроде, и не дошли. Может, в клубе были уверены, что я в любом случае подпишу контракт», - говорит Круговой для Sport24.

Как добавил Данил, минувшей зимой ему позвонили из ЦСКА и заявили, что готовы начать с ним переговоры.

Ранее «Зенит» официально попрощался с Круговым в своих социальных сетях.