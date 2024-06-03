Чанов – об увольнении Федотова из ЦСКА: «Двоякое ощущение, честно говоря»

Вячеслав Чанов, который ранее занимал должность тренера вратарей ЦСКА, дал свой комментарий после увольнения Владимира Федотова из ЦСКА.

- Двоякое ощущение, честно говоря. Тут и не скажешь, что Федотов – это провал. С другой стороны, ЦСКА все-таки потерял свои лидирующие позиции, - цитирует экс-работника столичной команды Vprognoze.ru.

Чанов отметил, что нужно находиться внутри команды, чтобы понять причину отставки специалиста.

Федотов возглавлял «армейский» коллектив с лета 2022 года, под его руководством ЦСКА стал обладателем Кубка страны в прошлом году. В минувшем сезоне «армейцы» финишировали на шестой позиции в Кубке России, набрав в 30 матчах 48 баллов.